Vania Bludau se enlazó en exclusiva con el programa “Amor y Fuego” para referirse a las últimas imágenes que se difundieron donde se le ve a ella y a su pareja Mario Irivarren enfrentando a la policía cuando fueron intervenidos en una reunión en su casa de Punta Hermosa.

Frente a ello, la modelo aceptó totalmente su culpa y dijo sentirse muy avergonzada por haberse referido de manera despectiva hacia las autoridades.

“No tengo mucho en qué escudarme, pues la imágenes están más que claras. Me avergüenza que haya salido todo esto, se escapó de mis manos. Fue un momento que pasaron cosas, obviamente ha habido una reacción mía hacia algo que me dijeron, de la peor manera. No puedo decir absolutamente nada más, la calentura del momento hizo que todo se me saliera de las manos”, comenzó diciendo.

“No me estoy victimizando... No ha habido ninguna fiesta y se los dijimos a las autoridades. Somos un grupo que alquilamos esta casa. No te voy a negar que había música y el parlante ha estado en el balcón y eso se escucha (...) Se salió de control cuando hemos bajado y uno de los efectivos nos dice que no podemos ir al mar porque están interviniendo la casa”, agregó.

“Mi mea culpa es sobre mi reacción que fue la peor que tuve, se me salió de las manos, no tuve control para responderle a los efectivos. Estoy recibiendo mil comentarios, apechugo la situación porque sí fue mi culpa y no puedo decir nada más porque ya está todo dicho”, finalizó.

Vania Bludau hace su descargo sobre fiesta en Punta Hermosa - Ojo

