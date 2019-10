Vania Bludau no ha escapado de las duras críticas en redes sociales y por parte de personajes de la farándula como Yoly Polastri, Monique Pardo o Janet Barboza, quienes han asegurado que es “desatinado” que la modelo contara las intimidades que vivió con sus exsalientes a poco de casarse.

Sin embargo, al que poco o nada le ha interesado las criticas es a Frank Dello Russo, quien le dejó un romántico mensaje en medio de esta gran controversia.

“Una de muchas más aventuras a tu lado Vania Bludau”, acompañado de una instantánea besando a la modelo, durante el último viaje que realizó a Iquitos.

Por su parte, Vania Bludau pidió que no llamen “probecito” a su novio Frank, ya que él está enterado de sus confesiones. “Y los que dice que mi novio Frank no sabe nada porque no habla español y que es pobrecito, no, él sabe todo, así que dejen de especular. Se acuerdan la primera vez que fui al programa, fue en el 2016, y yo ya estaba con Frank. Mojigatos algunos, ¿no?”, dijo.