Luego de que Gisela Valcárcel dijera que ni ella ni la producción de “Reinas del Show” habían llamado a Vania Bludau y que por ende, Jazmín Pinedo no es su reemplazo, la modelo salió al frente para aclarar las cosas.

A través de su cuenta de Instagram, Vania Bludau dijo que sí la llamaron, pero nunca se concretó nada. Eso sí dejó en claro que fue hace más de dos meses y no para “Reinas del Show” necesariamente.

“Yo dije que sí me había llamado, incluso mucho antes que saliera Reyes del Show. Fue en abril, hace más de dos meses, pero no hubo nada en concreto. Es totalmente falso que Jazmín entró por mí”.

En ese sentido, Vania Bludau descartó haber choteado a Gisela Valcárcel y “Reinas del Show”, pues no se llegó a nada.

“No me gusta crearme anticuerpos de a gratis. Yo no he choteado ningún programa, yo no he hablado mal de nadie, yo tengo mucho respeto a la gente que he trabajado y como dije, en cualquier momento que el programa me quiera apoyar a alguien, iré”.

Agregó tener un cariño especial a Gisela Valcárcel y su equipo. “Le tengo un gran cariño a la gente de GV y a Gisela, me parece erróneo que me traten de poner en contra de alguien”.

