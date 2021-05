La modelo Vania Bludau recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y respondió a varios usuarios que le expresaron teorías de conspiración sobre la misma.

“Hoy fue mi día 21 y me fui a hacer la vacuna, es la segunda dosis”, comentó Vania Bludau en Instagram. “Ahora pégate un imán en el lugar donde te vacunaron, se pega el imán?”, le pidió un seguidor.

La modelo comentó que había recibido varios comentarios con teorías de conspiración sobre la vacuna: “Hay gente que está traumada y dicen que cuando te ponen la vacuna, te ponen un chip o que la aguja se queda adentro y que me ponga un imán, me han dicho”.

En ese sentido, Vania Bludau decidió hacer el “experimento” para demostrar que no le dejaron nada extraño cuando fue inoculada.

“Lo voy a poner aquí (en el brazo) y ven que no se pega, para nada, no sean locos... me hacen hacer coju****”, respondió Vania Bludau entre risas.

Por esta razón, la novia de Mario Irivarren pidió a las personas que reaccionen: “No se pega, muchachos. ¡No le ponen imán, no se queda la aguja en tu brazo, reaccionen!”.

Fotos y videos: Instagram Vania Bludau

