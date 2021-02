La llegada al Perú de la modelo Vania Bludau ha generado polémica no solo por su romance con Mario Irivarren, sino también por sus presuntas violaciones al confinamiento obligatorio y a las normas decretadas por el gobierno en la lucha contra el coronavirus.

Y es que Vania Bludau y Mario Irivarren fueron captados aparentemente incumpliendo la cuarentena que tendrían que haber realizado tras llegar de Estados Unidos. Días después, la modelo fue captada sin mascarilla en la calle.

Por estas razones, muchos usuarios cuestionaron a Vania Bludau en las redes sociales. En una de sus publicaciones recientes, un cibernauta afirmó que ella es una de las “culpables” de que la cuarentena haya regresado.

“Gracias Vania, por gente como tú volvemos a la cuarentena”, señaló el usuario en la publicación de Vania Bludau.

La novia de Mario Irivarren no dudó en defenderse y aseguró que ella llegó al país hace pocos días, por lo que no sería culpable: “WTF! Jajajajaja Si pues yo llegué hace 10 días, es mi culpa! Wake up! (Despierta)”.

Foto: Instarándula | Instagram Vania Bludau

