Vania Bludau: Aseguran que le debe 6 mil dólares a Christian Domínguez [VIDEO]

El amigo del cumbeambero Christian Domínguez, Franco Cortéz, salió al frente de su amigo para asegurar que los audios y mensajes mostrados por la morocha Vania Bludau son falsos y que ella se encuentra despechada pese a que la relación de ambos terminó hace más de tres años.

Franco Cortéz, cuya voz sale en uno de los audios presentados por Vania Bludau, afirmó que las pruebas presentadas por la modelo han sido editadas a beneficio de ella. Además, y por si fuera poco, le pidió que deje de facturar con Christian Domínguez y que le devuelve al cantante los 6 mil dólares.

"Yo no he salido porque Christian (Domínguez) me lo ha pedido, sino porque me han puesto calificativos como 'Celestino' (...) ella sigue despechada y mi estrategia fue florearla con que Christian quería saber de ella y ha puesto lo que le conviene (...) Christian quería saber lo que iba a hablar en 'El Valor de la Verdad'", dijo Franco Cortéz en 'Amor, Amor, Amor'.

"Ahora ella (Vania Bludau) se hace la indignada y por qué no se hizo la indignada cuando se quedó con los 6 mil dólares de Christian (Domínguez), mucha gente fue a tocarle la puerta, a pedirle los 6 mil dólares y ella no se los devolvió (...) le pidió que lo guarde y ella se lo quedó", añadió el amigo del cumbeambero, quien trabaja con Erick Elera.

En tanto, Rodrigo González 'Peluchín' informó que Christian Domínguez habría demandado a su ex pareja por 100 mil soles por haber mancillado su honor y su buena reputación en los medios de comunicación.

VANIA CONFIRMA FIESTA CON 'EL LOCO' VARGAS

Vania Bludau confirmó que conoció a Juan Manuel Vargas y que bailaron tal como lo contó Daniela Cilloniz en 'Al Aire', pero descartó haber tenido un affaire, como se dejó entrever por la prensa tras las declaraciones de la panelista del programa de espectáculos de América Televisión y el 'Zorro' Zupe, amigo íntimo de Tilsa Lozano.

"No, no tuve nunca un affaire, yo no he tenido un romance ni nada (...) No, si yo en mi vida, de ese día nunca más lo he visto (a Juan Manuel Vargas)", dijo Vania Bludau desde Miami en donde pasa gratos momentos con su actual pareja.

