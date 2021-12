Este fin de semana, Ethel Pozo celebró su cumpleaños número 41 y su novio Julián Alexander y amigos cercanos decidieron tirar la casa por la ventana para engreír a la conductora de América Hoy.

En medio del festejo, la heredera de Gisela Valcárcel prendió globos y decidió lanzarlos al cielo como deseos. Sin embargo, todo terminó mal e involucrando a sus vecinos, quienes arremetieron con todo contra ella.

“¿Alguien le puede avisar a Ethel Pozo que su deseo terminó en mi terraza?”, criticó una vecina de Ethel Pozo. Las imágenes fueron compartidas por el portal ‘Instarandula’.

“Antes de prender estas cojud*** pidiendo tu deseo, recuerda que tu deseo puede ocasionar la desgracia de otras personas... Hoy amanecimos con esta novedad que cayó del cielo. Mejor enciendan su corazón y su cerebro. No la pirotecnia”, volvió a arremeter la mujer contra Ethel Pozo.

‘Samu’ se burla de Ethel Pozo

Al respecto, Samuel Suárez se mostró sorprendido y le dio su apoyo a la vecina de Ethel Pozo ante la peligrosa situación que vivió.

“Mi solidaridad con la vecina de Ethel Pozo, felizmente no ocurrió una desgracia”, “Jaja, no puedo, tanta maldad me consume, por qué serán así, Ethel perdónaslas”, dijo el presentador.

