El conocido periodista Federico Salazar pasó un incómodo momento durante un enlace en vivo desde La Victoria, cuando un grupo de vecinas indignadas arremetieron contra él frente a cámaras.

Resulta que un reportero de América Noticias acudió hasta La Victoria para dar cuenta de que un grupo de vecinos se habían organizado para rechazar la presencia de comerciantes ambulantes en sus calles. Algunos de ellos habrían portado palos o bates, lo que fue cuestionado por Salazar, desde el set de televisión.

El reportero estaba entrevistado a los vecinos cuando un grupo de mujeres salieron a reclamar y rechazaron el calificativo de ‘delincuentes’, que habría mencionado el presentador de noticias.

“Ellos no son delincuentes, son del barrio”, “lo que pasa es que Federico habla estupideces”, “acá todos son vecinos, cómo van a decir que son delincuentes”, "ese señor siempre habla mal, yo estoy indignada”, fueron algunos de los comentarios de los vecinas indignadas.

Esta escena rápidamente se volvió tendencia en Twitter:

Federico Salazar explica

Luego de los reclamos de estas vecinas, el periodista explicó que se habría tratado de un malentendido.

“La señora de repente me ha entendido mal (...) Nosotros no apoyamos nadie, ni a los ambulantes, ni a los vecinos; lo que hemos dicho es que cuando hemos visto a esa gente palos y bates, esas son actitudes delincuenciales. Lo siento por los vecinos, pero esa es la verdad. Seguramente no son delincuentes, pero están en la frontera por cruzar la raya, si usan esos palos, se produce una situación de violencia”, comentó.

