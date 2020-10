Verónica Linares se burla de la ropa de Rebeca Escribens: “no sabía que se podía venir en pijama” | VIDEO

La periodista Verónica Linares provocó la risa de sus compañeros al bromear sobre el vestuario con el que se presentó Rebeca Escribens para el bloque de “América Espectáculos”.

Antes de dar pase a Rebeca, Verónica señaló que estaba sorprendida porque para ella su amiga había llegado con su pijama al set.

“Como no me habías dicho que, en los dos meses que no he venido, han cambiado las reglas acá y se puede venir en pijama”, dijo Verónica Linares, entre risas. “Bueno, solo las privilegiadas pueden venir en pijama. A ella le queda bien todo”, agregó Federico Salazar, esbozando una sonrisa y señalando Escribens.

La actriz y conductora de televisión se presentó en el set de “América Espectáculos” luciendo un conjunto con diseño ‘Tie Dye’, una tendencia que se caracteriza por teñir prendas de vestir con colores diversos.

Respecto a su vestuario, Rebeca contó que decidió lucirlo para apoyar a una joven emprendedora con su negocio.

