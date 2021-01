El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, conocido como “El sonero de la juventud”, anunció este sábado que se casó con la mujer con la que ha compartido los últimos trece años de su vida, su novia Frances Franco.

”Después de 13 años de convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días”, destacó el cantante en su cuenta de Instagram.

”Me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, Yo se los iba a informar. Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes”, añadió el artista.

El anuncio de hoy pone fin a los rumores de que hubiera terminado su relación sentimental con Franco.

El “sonero de la Juventud” inició su lazo sentimental con la relacionista pública en 2008 y desde entonces han sido vistos como una de las parejas más estables dentro de la industria musical.

Víctor Manuelle, de 52 años, es un cantautor puertorriqueño nacido en la ciudad de Nueva York, intérprete de salsa, pero que también ha tenido éxito con las baladas románticas.

El artista debutó de junio de 1993 con el álbum “Justo a tiempo”, al que seguirían casi 20 discos.

En 2013 lanzó “Me llamaré tuyo”, y a finales de abril de 2015 vio la luz “Que suenen los tambores”, cuyo sencillo del mismo nombre ganó un lugar en las listas Top Latin Songs.

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe contó cómo Beto Da Silva le pidió matrimonio

Ivana Yturbe contó cómo Beto Da Silva le pidió matrimonio