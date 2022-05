Víctor Yaipén, líder de la orquesta Candela, reapareció ante las cámaras de teelvisión tras la doble amputación de sus piernas debido a complicaciones con la diabetes que padece.

El músico de 66 años ahora vive otro drama, pues está a la espera que le donen un riñón para tener una mejor calidad de vida. El doctor que le atiende solo le da un año para conseguir este órgano.

Lamentablemente, el cantante de cumbia es el número 323 en la lista de donantes.

“Me dijeron que me ponga en la lista de donantes para ver si alguna persona pueda donar algún riñón (...) el doctor que me examinaba me dijo que me daba un año para conseguir el riñón. Soy el número 323″, lamentó durante su enlace con el programa ‘América HOY’.

“La diabetes es una enfermedad que acaba a la persona, una enfermedad horrorosa”, agregó.

Cómo se enfermó Víctor Yaipén

El músico presentó una herida en el dedo, la cual terminó con la pérdida de ambas extremidades. Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 y las limitaciones en los centros de salud en el Perú, su diagnóstico se agravó y su estado de salud se fue deteriorando.

