Se ha cumplido un año desde el fallecimiento del cómico Guillermo Chunga, más conocido como ‘Liendrita’, y su viuda no encuentra justicia. Hasta ahora no hay nadie condenado por el asesinato del joven, ocurrido el pasado 6 de marzo en 2021, en Vitarte.

Jaqueline Mattos vive un drama porque sigue buscando justicia y hasta ahora las autoridades no han encontrado al sicario que, de 7 balazos, le quitó la vida a ‘Liendrita’ cuando tenía de 23 años.

“Me enteré que el caso ya está archivado desde octubre. Acá te pueden matar ahora, sufrirás, mientras que el que lo hizo está gozando. Quiero saber quién fue que le arrebató la vida”, dijo en entrevista a ‘Magaly TV La Firme’.

Pese a que se especuló que el delincuente, alias ‘Chucky’, fue responsable del crimen; fue descartado por la Policía Nacional. Mattos solo pide justicia para cumplir la promesa que le hizo a Liendrita, de encontrar al sicario que acabó con su vida.

“Es un año que mi hijo no ve a su papá, nos hace mucha falta y de verdad yo no sé que hacer, no sé a quien recurrir. Hemos ido a la Fiscalía y nos han peloteado. Ayúdenme, de todo corazón, no tengo quién me apoye”, manifestó Jaqueline entre lágrimas a Magaly TV, La Firme.

