¡Se las cantó toditas! La exreina de belleza, Viviana Rivasplata, no dudó en comentar sobre las distintas intervenciones quirúrgicas que se habría realizado Sheyla Rojas para mejorar su anatomía.

Y es que para la también empresaria, no es bueno que las mujeres se “obsesionen" con las cirugías, ya que deben quererse tan cual son.

“Todas las mujeres somos bellas, hay que potenciar, arreglarse un poquito, pero de ahí a obsesionarse con las cirugías no estoy de acuerdo. Prefiero la belleza natural, tienen que aprender a quererse como son, no hay perfección”, comentó Viviana a Trome.

La expareja de Roberto Martínez, aprovechó y le envió contundente mensaje a la popular ‘Shey Shey’.

“No sé si sea una obsesión lo que tenga ella (Sheyla). Es regia, pero yo tengo 42 años y no tengo rellenos ni botox, porque no me agrada. Quiero estar contenta con lo que Dios me dio. Quiéranse y ámense como son. No todo es físico ni apariencia”, manifestó.

Asimismo, Viviana reveló que se hizo una intervención quirúrgica hace varios años, de la que se arrepiente notablemente.

“En el 2001 me reduje el busto, pero me arrepiento porque no era necesario y sentí una presión en el ‘Miss Universo’. Ojo, no estoy en desacuerdo con las operaciones, sino con el abuso”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: recomiendan bebidas que incluyan vitamina a, b y c (12/03/20)