La sensación de YouTube, Wendy Sulca, se hizo conocida a muy corta edad por su carrera musical como cantante folclórica, sin embargo, conforme fue creciendo, se la vio dejando de lado las polleras y haciendo más pop y hoy explica por qué decidió cambiar.

Todo sucedió en ‘B&H Podcast’, donde los conductores le recordaron a Wendy que ya no está cerca del mundo folclórico y le preguntaron por qué se alejó de él y la cantante respondió así: “Mucha gente dice por qué te fuiste y fue más que nada para dar a conocer la música folclórica, la cultura peruana en general al mundo y siento que se va logrando eso cada día“.

La cantante ha sido criticada muchas veces por algunos cibernautas que la acusaron de avergonzarse de sus raíces; sin embargo, ella lo niega tajantemente: “no es para nada que me avergüence de mis raíces y no es eso, yo superorgullosa de eso”, además, señaló que tiene una marca de ropa con motivos andinos.

