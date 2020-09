Ximena Hoyos tomó la radical decisión de cerrar su cuenta de Instagram, tras recibir insultos de algunos usuarios en su red social. Esto ocurrió horas después de que la actriz peruana anunciara que estudiaría un curso online de nutrición para dar planes alimentarios.

¿Qué fue lo último que publicó Ximena Hoyos?

Ximena Hoyos decidió responder a una usuaria que la insultó a través de historias de Instagram y que oculta su verdadera identidad.

“Yo tan bien que estaba empezando mi domingo, con esta chica que se ha creado una cuenta y me está insultando de una manera horrible (...) Claramente, un domingo que no tengo nada que hacer voy a ponerme a leer las cosas donde me etiquetan. No me afecta, pero quiero que vean cuanto odio puede existir a una persona que no conoce", comentó en un video.

Posterior a eso, su cuenta aparece como página no disponible.

ximena hoyos cierra cuenta de instagram - OJO

