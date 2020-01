Ximena Hoyos confirmó que terminó con su enamorado, Gabriel Subauste, tras varios años de relación.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, la actriz pidió a sus seguidores que dejen de preguntarle sobre Gabriel Subauste, pues ya no son pareja.

“Por como soy y me caracterizo... una persona súper transparente con ustedes pero a la vez me encanta mantener mi vida privada por como es “PRIVADA”. Yo sé que contar y que no porque las redes son arma de doble filo”, escribió en sus historias de Instagram.

Ximena Hoyos no dio detalles de la ruptura, pero aseguró que desea “lo mejor” a Gabriel Subauste: “Todos merecemos respeto y quiero pedirles que no me pregunten más por Gabriel, mi relación con él terminó y le deseo lo mejor! Espero que respeten mi privacidad y se los comunico para parar con preguntas y especulaciones. Espero me puedan entender! Los quiero y gracias”.

