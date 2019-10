Ximena Hoyos ganó un campeonato de fisicoculturismo representando al Perú.

La noche del sábado, la actriz peruana compitió con representantes de varios países en Costa Rica, donde se realizó el evento.

Tras una larga e intensa preparación, Ximena Hoyos consiguió la medalla de oro. A través de sus redes sociales, la actriz agradeció a sus seguidores por su apoyo.

“2 medallas de oro y ganadora absoluta, puedo decir que el esfuerzo valió la alegría. Hoy no gané yo, ganó Perú. Gracias por tanto apoyo me siento bendecida amigos!!”, escribió.

Foto: Instagram Ximena Hoyos

Asimismo, Ximena Hoyos agradeció a su familia y amigos, y contó que fue un proceso difícil que valió la pena.

“La paciencia de @angiepe323 y @gabrielsubauste bueno también @patriciapajares perdón por mis malos humores... gracias por entender que es parte del proceso. Porque no es cuestión de cumplir una dieta y entrenar, que fácil sería... va mucho más allá!”, indicó.

Foto: Instagram Ximena Hoyos

En la publicación, Ximena Hoyos animó a sus seguidores a comer sano y hacer deporte: “Leer sus mensajes diciéndome “me motivas a comer saludable , por ti empecé a entrenar gracias xime!, cuando tengo flojera de ir al gym veo tus historias y voy corriendo “ jajajaja y tantos más... Wow! Era como un empujoncito cada vez que sentía que NO PODÍA MÁS porque hay días así... simplemente no puedes más y ustedes eran esa ayuda. Con esto quiero demostrarles que todo lo que te propongas si le pones H*** te juro que lo LOGRAS. Si yo puedo por que mi**** tú no?! VAMOS!”.