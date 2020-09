Ximena Hoyos ha ganado muchos más seguidores en redes sociales luego de que compartiera sus dietas y experiencias en alimentación. Y como muchos le preguntan cuáles son sus secretos para mantenerse regia, Ximena se animó a estudiar un curso de nutrición online para así poder orientar a sus fans.

“Ya podría mandar los planes nutricionales para mis amigas, yo podría hacerlo desde ya, porque siento que los años me han dado experiencia, pero me falta la técnica y para eso se estudia (...) Obviamente, podría hacer un negocio para armar planes, pero para eso estoy estudiando”, se le escucha en un video que publicó hace un par de días.

Esto provocó una ola de críticas en su contra. Incluso, una nutricionista alzó su voz de protesta y escribió en su cuenta de Facebook: “A mi me encanta que la gente comparta su estilo de vida saludable y al parecer la señorita lleva un gran estilo de vida, pero eso NO le da la competencia de prescribir planes alimentarios ni tampoco estudiar un curso de unos cuantos meses o un año. Si realmente quieren ayudar estudien la carrera, son 5 hermosos años de muchísimo aprendizaje".

Por este motivo, la actriz se vio obligada a responder.

“Yo ya no puedo contar...me da pena (...) Yo solo quería contarles porque me están preguntando del curso, pero solo es curso para tener más cocimientos, pero no es para quitarle el trabajo ni el mérito a nadie. Ya no voy a contar en las redes sociales”, respondió Hoyos, indignada.

ximena hoyos estudiará curso online - OJO

TE PUEDE INTERESAR