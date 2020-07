Ximena Hoyos rompió si silencio luego de recibir una avalancha de críticas por viajar a Máncora. La joven lo hizo a través de sus redes sociales en donde dejó en claro que viajó porque su mamá quería relajarse y estar lejos de Lima.

“Aquí nadie ha venido a juerguear o turistear. Todo está cerrado y como en Lima hay toque de queda. Acá estoy más sola que en Lima y tengo menos movimiento. Es más en Lima me expongo más y estamos en una casa, no en un hotel”, dijo Ximena Hoyos.

Durante su explicación, Ximena Hoyos fue lo más sincera posible. “Vine en avión y no en carro. No tengo por qué mentirles y no lo veo nada de malo porque a partir del 15 abrieron los vuelos”.

Además, casi se quiebra cuando recordó un mensaje donde le deseaban la muerte a ella y su familia.

“Los mensajes que he recibido nunca me afectan, pero hubo uno que sí me afectó deseándome la muerte a mí, a mi familia, a mis abuelos. La gente cree que los influencer somos perfectos, pero nadie tiene derecho a desearnos la muerte. No pensé que iba a pasar todo esto, simplemente mi mamá me dijo que quería estar lejos de Lima”, finalizó.

Recordemos que Ximena Hoyos fue criticada en redes luego de viajar en Máncora, pese a que el Gobierno ha recomendado viajar solo si es necesarios.

Ximena Hoyos se defiende por su viaje a Máncora: “No quiero llorar”-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Juliana Oxenford al ver a trabajadores de salud en ‘tonazo’

Juliana Oxenford al ver a trabajadores de salud en ‘tonazo’-OJO

TE PUEDE INTERESAR