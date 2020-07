Ximena Hoyos viene siendo blanco de fuertes críticas en todas las redes sociales. Y es que la actriz decidió viajar a las playas de Máncora, Piura, motivo por el que los usuarios han desatado su furia contra ella tildándola de “egoísta” por realizar este tipo de actividades en pleno estado de emergencia en el país debido a la propagación del coronavirus.

Asimismo, en Twitter se hizo viral una captura de pantalla de una conversación entre la ‘influencer’ con una joven, donde le reclama por haberse ido de “vacaciones”, mientras miles de peruanos sufren a causa de esta enfermedad.

X: Tú quédate en tu casa mana, déjame a mi.

Y: Aún estamos en estado de emergencia, muchos mueren día a día pero a ti te vale madres, el privilegio no te deja ver más allá.

X: Pero preocúpate por ti bebé, cada uno es responsable de sus acciones y así todos felices.

Y: Está súper claro que no eres capaz de ver más allá de la punta de tu nariz, una pena.

Frente a ello, los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y arremetieron con todo contra la también joven conductora.

“Me encanta Ximena Hoyos, pero irte de viaje ahorita es sinónimo de c** en el sufrimiento de la gente que ha perdido a sus seres queridos por culpa de esta enfermedad”, “Ximena Hoyos viajando a Máncora en plena pandemia. ¿Entonces que le digo a mi mamá o a mi hermano que trabajan en el hospital arriesgando su vida? ¿Qué se preocupen por ellos y no trabajen? Cinco soles de empatía, flaca”, “Claro ejemplo de que cuando tu familia o círculo social se encuentra bien no te importa ni un c** el resto, pero espero que no le toque vivir el hecho de perder un familiar por este virus”, “Creo que Ximena es asintomática intelectual, no tiene síntomas de que piense”, son algunas de las radicales y tajantes opiniones de los usuarios.

