La modelo Ximena Moral se pronunció luego de ser vapuleada en redes sociales por - supuestamente - plagiar contenido de otras plataformas para enriquecer su cuenta de Instagram. Sin embargo, su respuesta generó más dudas y muchos sintieron que en realidad no aclaró nada.

“Hay muchas cosas que están sucediendo y que están diciendo ahorita. Se que también quieren saber lo que opino y pienso en este momento. Quiero que sepan que estoy al tanto de todo, pero lamentablemente ahorita no puedo darle lo que me piden”, escribió en Instagram.

Se defendió diciendo que las cosas que dicen de ella no son ciertas, por lo cual se siente afectada:

“Hay muchas cosas de las que me acusan que no son ciertas y el hecho que tenga cierta cantidad de seguidores, no hace que yo no tenga sentimientos ni me afecten las cosas que se dicen (sobre todo si estas son dadas de manera despectiva e hiriente) He decidido tomarme un tiempo para poder estar tranquila y estable”.

“Las redes sociales nos dan a todos un espacio para poder expresarnos y decir lo que pensamos, pero también les da la libertad a personas que diga lo que sea sin importar si son verdad o mentira o sin importar los sentimientos del otro (...) Les prometo que cuando regrese vamos a pode conversar bien, les voy a aclarar esta situación y les compartiré lo que pienso”, agregó.

A través de Twitter, se comenzaron a difundir unas comparaciones donde la peruana se “inspiraba” en modelos de otros países para realizar sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

Rodrigo González se burla de la influencer

Al respecto, Rodrigo González “Peluchín” se burló de ella y pidió a César Acuña que la ayude.

“Ximena Moral dice que se va a tomar un tiempo antes las acusaciones de plagiar contenido de otras plataformas. Quizás Acuña pueda ayudarla a salir de esta situación”, escribió el exconductor de TV.

