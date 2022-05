Xoana González no pudo evitar ser consultada sobre la gran polémica que se ha creado a raíz de las conversaciones tóxicas expuestas entre Vania Bludau y Mario Irivarren. Y es que la argentina contó desde su experiencia lo terrible que es pasar por una situación de violencia física y psicológica.

“El tema de Mario Irivarren y Vania Bludau prefiero no hablar... Sí obviamente tuve en algún momento cuando era más joven, hace 10 años, parejas tóxicas, gritos, faltas de respeto. Lo cual lo he hablado en terapia, lo he solucionado, lo he cambiado y modificado”, comenzó diciendo.

“He tomado conciencia de cuáles son mis disparadores y no hago match con mis traumas hace rato. Soy más consciente de lo que no quiero y lo trabajé mucho en terapia. Recomiendo salud mental para todos, eso salvaría muchas vidas”, agregó.

En ese sentido, la modelo señaló que le tomó tiempo darse cuenta y alejarse de aquello que le causa daño. Asimismo, señaló que tiempo atrás se topó con parejas que sacaban su lado tóxico.

“No lo soportaría porque yo lo he tratado, no haría un retroceso en mi tratamiento de evolución de cómo quiero que me traten. No aceptaría a una persona agresiva, ni contestaría, ni con faltas de respeto, hay líneas que yo no tolero que se pasen y una vez que se pasen lamentablemente hay que irse. Creo que uno tiene que estar consiente de sus traumas y trabajarlos y resguardarse”, finalizó diciendo a El Popular.

