Luego de que Tilsa Lozano le pidiera a su pareja Jackson Mora el anillo de compromiso por atrapar el bouquet en una boda, la modelo Xoana González le recomendó a la ex ‘Vengadora’ que tuviera más paciencia.

“La verdad, a mí me daría roche ‘manguear’ (pedir) el anillo, pero ella lo habrá hecho de broma y quizás Jackson estará ahorrando para hacerle una gran boda a Tilsa”, expresó la argentina para Trome.

Además de ello, la estrella de OnlyFans le aconsejó a Tilsa que se enfocara en el amor y no en el matrimonio. “Que lo más importante no es un papel, sino el amor que se tienen y a ellos se les ve super enamorados”.

Como se sabe, la modelo se casó con el peruano Javier González en noviembre del 2020, a los pocos meses de convivir juntos. Ahora tienen nueve meses de matrimonio y se ven más felices que nunca.

“Recuerdo que estaba pintando un cuadro, cantando desafinada, hecha ‘un loco’, me tocó el hombro y me propuso matrimonio. Me dijo que nunca se había enamorado así”, recordó Xoana.