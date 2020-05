La modelo Xoana González, no tuvo problema en salir al frente a defender a Belén Estévez, asegurando que no es interesada e inclusive reveló que muchas veces las molestaban porque escogían chicos “misios y feos”. Todo debido a la polémica que se desató por un posible acercamiento con el empresario Yaqoob Mubarak.

“Belén no es interesada, es una mujer muy trabajadora. Nunca he sabido que esté con alguien por su dinero. Es más, siempre nos hemos reído porque nos gustaban los feos y misios”, confirmó la argentina.

Asimismo, la artista espera que su amiga y también compatriota no se llegue a ilusionar con el árabe por su fama de ‘picaflor’. “Parece que el tipo no es lo que parece, es medio falso. Creo que tiene una novia trujillana, ojalá mi amiga no se ilusione”, expresó.

Recordemos que el millonario Yaqoob fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la firme” visitando a Belén Estévez en pleno estado de emergencia sin contar con algún permiso laboral.

En las imágenes difundidas por el programa de la ‘Urraca’ se logra ver cómo el árabe se desplaza por la capital en una camioneta negra, vistiendo un look totalmente sport y una gorra oscura para no ser reconocido. Por su parte, la bailarina ha decidido guardar silencio y no hablar sobre el tema.

