El líder y candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reclamó este domingo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que convoque a “elecciones complementarias donde los peruanos han sido violados, maltratados y vejados” al no dejarlos votar e instalarse sus mesas de sufragio luego del mediodía del 12 de abril.

Amenazante, advirtió a Burneo que si no convoca a esos comicios antes del 3 de mayo “no le garantizó nada”.

Noche de fechorías

Ante una multitud en el Campo de Marte, acusó a la Onpe de cometer fraude porque “en la noche hacen fechorías” y “en los últimos cinco días se han encargado de ingresar acta, acta y acta”, eso “cada vez que los pasamos en votos”.

Afirmó que “nos han robado un millón de votos” y que sin el fraude “estaríamos número uno, encima de la Señora K (Keiko Fujimori)”.

Habla de Keiko

“Usted, Señora K, sabe perfectamente lo que está pasando, lo ha sabido de antes, usted, con su carita de cínica, no puede decir que solo 80 mil no votaron aquí, cuando no han votado más de un millón de peruanos”, exclamó.

Mientras era aclamado por miles de sus seguidores que reclaman contra lo que consideran un fraude electoral, López Aliaga enfatizó que no es político, “esa basura de gente”, y señaló que Fujimori también es favorecida con el fraude.