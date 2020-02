La irreverente Xoana González compartió un divertido video en su cuenta de Instagram donde hace una parodia de Yahaira Plasencia. La argentina quiso imitar la coreografía de la salsera en la canción “Y le dije no”.

“Si empiezo a ganar plata con esto le tengo que pagar derecho de autor., La gente: ‘Que baile parodiando a la Yahaira’. Yo: ‘Soy un poco vergonzosa pero bue...'”, fue el comentario que acompañó el video de los ‘sensuales movimientos’ de la gaucha.

Pese a que ella aclaró que se trataba de una parodia, los fans de la ‘reina del totó’ se ofendieron y le reclamaron por supuestamente burlarse de su ídola. “Pero nadie se burla”, escribió González.

Xoana González y su novio

Xoana González y su nueva pareja, el empresario pizzero Javier González, viven intensos momentos de romance.

“Siento que estoy en un sueño porque ni en los sueños imaginaba que alguien me ame así, algo bien habré hecho para merecer estos momentos. Lo que sí, si es un sueño, no me despierten nunca”, escribió en su Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Gladys Tejeda cumplió el objetivo de clasificar a Tokio 2020

TE PUEDE INTERESAR