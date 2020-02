Sin pelos en la lengua. Las disputas entre la conductora de “Válgame”, Mónica Cabrejos, y el exconductor de Latina, Rodrigo González, al parecer no tiene cuando acabar. Y es que en unas recientes declaraciones, la presentadora salió a defenderse de los constantes ataques del popular ‘Peluchín’, quien la tildó de “homofóbica” hace unos días.

“La gente que me conoce sabe que de homofóbica no tengo nada. Soy una activista que lucha por el derecho de todos por igual, pero ante los constantes ataques hacia mi apariencia física, creo que es lógico decir lo que he dicho. Rodrigo no valora el gusto por las mujeres, él tiene una tendencia a ser misógino”, manifestó Mónica en su programa de Radio Capital.

Asimismo, la también psicóloga, mencionó que nunca ha visto en las redes de González alguna foto o burla hacia alguna persona del sexo masculino, por ende es que saca la conclusión de que es una persona misógina.

“Yo no veo que él normalmente agarre la foto de un hombre y se burle de su apariencia física en sus redes sociales. No soy yo solamente, somos varias mujeres de las que se burla. Él solo habla bien de las que son sus amigas, como son Maria Pía y Magaly"

“Si a alguien no le gusta mi opinión, pues que lástima. Pero aclaro, la misoginia es el desprecio a la mujer en todo su sentido, esa es la razón por la cual (Rodrigo González) tiene ahorita cuatro denuncias por violencia psicológicas a mujeres”, confirmó tajantemente Mónica.

