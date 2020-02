No hay mal que por bien no venga. La periodista de espetáculos, Magaly Medina, no tuvo reparos en referirse al notable cambio físico que viene teniendo Claudia Díaz, la esposa del portero nacional Pedro Gallese.

Y es que recordemos que hace unos meses las cámaras de “Magaly TV, la firme” ampayaron al seleccionado saliendo de un conocido hotel ubicado en San Miguel acompañado de una muchacha, que resultó ser la hija del alcalde de La Perla.

Pese a las imágenes, Claudia Díaz decidió darle una oportunidad a Pedro, y desde entonces, la esposa del arquero viene trabajando mucho en su cuidado personal, realizando dietas y ejercicios tras dar a luz a se segunda hija.

“La decisión de ella es enfrascarse en el deporte, comenzar a ver su físico, y a ponerse bien para gustarse ella misma, para mirarse al espejo y verse bien, y parece que eso la ha entusiasmado, tanto que le ha dado buenos resultados a ella, ahora es una ‘influencer’ y le está contando a las personas qué hace para mantenerse en tan buena forma”, comentó Magaly Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ resaltó que desde el ‘ampay’, la esposa de Gallese se encuentra mucho mejor que antes y hasta se le ve más estilizada.

“Desde el ampay a bajado varios kilos de peso. Se le ve más estilizada, se le ve mucho mejor, y ahora incluso ya luce ropa que le mandan, está publicitando algunas marcas de proteínas y de nutrientes para antes y después del entrenamiento, y su rutina completa la pone en las redes", precisó la conductora.

Otro detalle que resaltó la presentadora fue el incremento de seguidores que ha tenido Díaz.

“Ha subido, antes del ampay tenía 48 mil seguidores, y ahora, post ampay tiene 112 mil seguidores. Ha subido bastante, no hay mal que por bien no venga. Siempre hay que sacarle el lado positivo a cosas bochornosas. Te hubieras coronado si lo hubieras dejado por completo, pero bueno, no se pudo, ya el 2021”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR