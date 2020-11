La modelo argentina Xoana González se casó por la vía civil con el empresario Javier González en una íntima ceremonia que se celebró en la Casa de la Juventud Prolongada Santa Cruz, en Miraflores.

Ella se animó a compartir las románticas imágenes de su boda en su cuenta de Instagram. Entre lágrimas, la argentina hizo sus votos: “Te amo desde que te conocí, desde que me trajiste la pizza, yo dije ‘voy a hacer todo lo posible para que sea mío’. Encajó todas las piezas como un rompe cabeza. Siempre lo supe”.

Por su parte, su ahora esposo, dijo emocionado: “he descubierto muchas cosas en mi vida que no sabía que buscaba. Te agradezco por todo lo que me das y hacerme sentir como me haces sentir. Gracias por darme la paz emocional y tranquilidad de sentir con todo mi cuerpo y toda mi alma que estoy en el lugar correcto”.

Su hermoso vestido

Xoana González compartió un collage fotográfico del vestido que lució en su matrimonio civil, uno de color blanco en honor a su abuela y su tía.

“Mi vestido es en honor a mi tía y a mi abuela, a ellas las románticas y locas como yo, para sentirlas presentes en este momento”.

Como se recuerda, Xoana González se casó con el argentino Rodrigo Valle en diciembre de 2016, pero su historia de amor llegó a su fin en 2019.

