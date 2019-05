Xoana González se quiebra al anunciar que regresa al Perú (VIDEO)

Xoana González anunció que regresará al Perú tras año y medio de la orden de captura en su contra por el juicio con Melissa Loza.

A través de Instagram, la modelo contó que viajará esta noche desde Argentina y llegará a Lima el martes por la mañana.

"Me lo merecía, que si no era una persona hubiera sido cualquier otra la que me ponga en mi lugar, que nada es gratis y hay que pagar las tonterías que uno hace, que para lo que a uno le parece una tontería al otro le duele y que el dolor se paga con más dolor", escribió Xoana González sobre su experiencia.

"Feliz de volver al país que me dio todo... me explota el corazón de amor. Martes 7 am estoy en el Jorge Chávez y ya no soy una criminal peligrosa, prófuga con orden de prisión efectiva. Si bien suena gracioso pero fue horrible (tener) esa etiqueta durante un año y medio", indicó la modelo argentina.

Juicio y sentencia

Recordemos que Xoana González recibió una pena suspendida y se le ordenó pagar una reparación civil de 10 mil soles; sin embargo, como no lo hizo a tiempo, el Poder Judicial varió la sentencia a un año de prisión efectiva y activó una orden de captura.

Por este motivo, Xoana González decidió quedarse en su país.

Este problema legal fue resultado de la demanda por difamación agravada que Melissa Loza interpuso a la argentina porque esta la involucró sentimentalmente con Raúl Romero.

HAY MÁS...