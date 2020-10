Xoana González se encuentra cada vez más nerviosa porque se acerca el día más esperado de toda su vida: su matrimonio con Javier González. Sin embargo, estaría teniendo algunas trabas para poder completar todo los trámites, ya que tiene problemas con su partida de nacimiento.

“Falta un mes para mi matrimonio y la Municipalidad no quiere aceptar mi partida de nacimiento porque no está actualizada. El tema es que en Buenos Aires (Argentina) las entidades están cerradas por la pandemia y ellos no aceptan la partida que tengo. Ojalá se apiaden de mí. Estoy muy nerviosa porque no falta nada y dicen que sin ese papel no se puede”, comenzó contando.

Asimismo, la modelo argentina aseguró que no piensa de ningún motivo postergar su boda, pues ya tiene todo cancelado. “No hay chance de postergar, ya tenemos fecha, hora y todo, solo tenemos que ir a firmar al registro civil. Alguien tendrá que ceder porque ya nos cobraron el matrimonio, se pagó todo, creo que nos la están haciendo difícil. Javier y yo nos amamos mucho y sí o sí nos casamos”, expresó a Trome.

Xoana comenta que luego de la ceremonia civil se juntará junto a sus conocidos en una reunión privada en su casa. “Será una reunión muy íntima en mi casa, solamente seremos nosotros y los testigos. (La luna de miel) será en Punta Sal. En la playa haremos una unión espiritual, algo más nuestro y privado”, finalizó.

