La modelo Xoana González se casó con su pareja, Javier González Olaechea, en una boda de ensueño realizada en Punta Sal.

A través de su cuenta de Instagram, la argentina publicó fotos de la celebración que se realizó el último fin de semana: “Cuando me dijo de casarnos, me lo imaginé algo así pero en mi interior algo me decía que a último momento me iba a cag** una gaviota o se iba a romper el cierre del vestido o algo malo me tenía que pasar para que sea real pero no... fue un sueño perfecto! Demasiado hermoso para ser real ! Te amo mi panquequito especial”, escribió Xoana González.

Asimismo, Xoana González explicó que no había publicado las fotos por la situación del país: “El mejor día de mi vida, no lo quise subir antes por respeto a todo lo que está pasando, pensé en esperar unos días pero me di cuenta que puedo estar usando mis redes para difundir y eso me hace sentir un poco mejor".

“Estoy INFINITAMENTE agradecida y enamorada de Peru, me dio muchísimas oportunidades que ni mi país me dio y además de los lugares más lindos del mundo, las personas que conoci acá están en mi vida y en mi corazón1 para siempre, lo siento mío y obviamente me duele lo que está pasando, en lo que pueda ayudar me pongo a disposición de lo que necesiten. los amo”, agregó.

La modelo argentina pidió a sus seguidores no sentirse ofendidos por su boda y deseó que el país mejore pronto.

"Espero no faltar el respeto de nadie soy consciente de lo dañado que estamos como país ( yo me siento parte ) y en lo que pueda presto mis redes para difundir información o lo que me manden o etiqueten”, indicó.

