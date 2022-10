Xoana González visitó el set de “Magaly TV: La Firme” para hablar del éxito que continúa cosechando en OnlyFans, sin embargo, la modelo argentina no perdió la oportunidad para burlarse del contenido que Fátima Segovia ‘La Chuecona’ sube a esta plataforma.

Magaly Medina quiso conocer la opinión de la gaucha sobre la reciente ausencia de Omar Bolaños en los videos de alto voltaje de la exactriz cómica. “Tú colega, ‘La Chuecona’, no ha tenido mucho éxito con su pareja en el OnlyFans, ¿a qué crees que se deba?”, preguntó la ‘Urraca’.

Ante la interrogante, Xoana respondió bastante irónica al asegurar que uno de los motivos por el que la pareja de la influencer no tuvo éxito en el OnlyFans es debido a su frialdad con la modelo.

“A mí me parece que son medios fríos, no siento que haya conexión entre ellos, o si la hay y se la guardan para la intimidad. Pero ahora vi que está como que jugando al solitario. (…) No sé si está promocionando un sexshop, pero está ahí con los juguetes dándole bien duro”, señaló entre risas.

Para la ‘Urraca’, Fátima Segovia habría hecho a un lado a su pareja al percatarse que no logró tener una conexión con su público y que ya no le suma a la hora de generar ingresos a través de OnlyFans.

“Ha dejado a su partner (compañero) de lado, parece que no le funciona porque la gente inmediatamente te capta y tus followers siguen o no siguen, entonces ella ha visto que eso no aumenta y como ese es su negocio, ella le dijo bueno, papito, chau, dedícate a los niños”, señaló.

