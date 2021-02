¡Fuertes declaraciones! Xoana González sorprendió a propios y extraños al acusar a Ivana Yturbe de plagiar su vestido de novia. Y es que la modelo argentina se habría comunicado con Rodrigo González mediante las redes sociales para hacer su descargo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘Peluchín’ expuso la incomodidad de Xoana sobre la vestimenta que llevó la exchica reality en su matrimonio con Beto da Silva, mismo que se llevó a cabo el 16 de febrero del presente año en la ciudad de Trujillo.

“Me siento copiada, tan igual tienes que hacerlo, hay millones de diseños, pero justo el mismo. ¿Por qué no se copió de Olinda también? Pero estas niñas no respetan”, comenzó escribiendo. “Me gusta porque es igual al mío, solo que el mío es más lindo y lo lucí antes”, agregó.

Cabe señalar que sí hay bastantes similitudes en ambos vestidos de novia. Tanto el de Xoana, como el de Ivana poseen una sensual abertura en la parte de la pierna y un pronunciado escote con encaje.

