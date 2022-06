Está facturando bien. Fátima Segovia, más conocida como la ‘Chuecona’, abrió su cuenta de OnlyFans hace algunos meses y ahora se animó a no solo subir videos y fotos para adultos, sino que al igual que Xoanna González, ahora brinda contenido explícito en pareja.

Xoanna es la reina del OnlyFans en Perú y afirmó que el contenido que vio de Fatima Segovia, no le gustó para nada: “No me fumo esos 20 minutos ni a gancho”, además, se atrevió a darle algunas recomendaciones: “A mejorar la iluminación, es necesario ser profesional, un aro de luz”.

No contenta con evaluar el video, también calificó la conexión como pareja que tienen la argentina y su pareja: “Lo que le falta a esta pareja es más conexión, comunicación, yo los mandaría a terapia”.

