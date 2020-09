El novio de Karla Tarazona, Rafael Fernandez, contó a detalle cómo le pidió la mano. Según contó al programa ‘Magaly TV La Firme’, organizó un almuerzo, pero algunas coordinaciones fallaron y terminaron comiendo ‘papa rellena’.

“Juntamos a las personas más importantes de su vida, que son los chicos, y dos personas más. Allí fue que elegí el momento. Lamentablemente, falló la comida, yo estaba molesto y Karla no entendía por qué estaba molesto. Y como dice Karla, terminamos comiendo papa rellena”, dijo entre risas.

Comentó que sus hijos tomaron a bien el anuncio de su boda con la exactriz cómica: “Hablé con mis hijos mayores, mi hijo me dijo que si me ve feliz, que siga para adelante”.

¿Cuánto costó el anillo de Karla Tarazona?

“Yo ando con réplica”, exclamó Karla Tarazona, temerosa por la cantidad de asaltos a mano armada en Lima. Magaly Medina, en tanto, se quedó en shock por el tamaño del anillo de compromiso.

“Lo que hicimos fue buscar un modelo especial, que sea totalmente diferente. Con ayuda de un amigo, comenzamos el proceso. Le dije que yo quería completamente distinto”; comentó el feliz novio.

¿Qué dijo Magaly?

“Tu piedra es de 2.1 (kilates), es una buena piedra. Ya me superaste, el mío es de 2 no más. Es un piedra bastante valiosa (...) una piedra de 2 kilates, que tiene una buena claridad", dijo la ‘urraca’, quien no se animó a lanzar un precio.

