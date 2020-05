El actor Yaco Eskenazi, quien hoy se ha convertido es una estrella local por su papel en la novela “Dos Hermanas”, volvió a referirse a cómo va la relación con su esposa Natalie Vértiz, de quien se había distanciado tras la muerte de su padre.

El exchico reality mencionó que Mariana Ramírez del Villar y Peter Fajardo (productores de “Esto es guerra”) le metieron en la cabeza que “cuando uno es famoso, ya es ejemplo para la gente que te ve”. Uno tiene que cuidar su vida personal, avanzar conforme a lo que buscas"

En entrevista a Correo, confirmó que él y Natalie han pasado por problemas “que hemos sido cautos para no exponer”.

- ¿Cuál fue la primera sensación cuando se conoció ese distanciamiento entre ustedes?

Fue difícil, como todo proceso y momento nuevo, porque no nos había pasado así. No teníamos una varita mágica para solucionarlo todo, pero fuimos lo más cautos posibles. En mi caso, el fallecimiento de mi padre me causó algunas heridas que sigo sanando. Aún escucho su voz como si fuera su conciencia. Siempre trato de ser honesto. Ahora todo está mejor, la cuarentena ha solidificado la relación.

Actuación en “Dos Hermanas”

- Con “Gustavo Aleman” en “Dos Hermanas” retomas los personajes antagonistas como en tus inicios en las telenovelas. ¿Qué representan para ti estos roles que ya son característicos en tu carrera?

No hacía un antagónico hace un tiempo. Con Michelle Alexander (productora), lo hice en “Mi amor el Wachimán”, pero en “Mi Esperanza” no fue así. Ahora trato de darle vuelta al personaje. Me gusta ser el antagónico porque representa un poco más de reto que el galán.

- Este es un villano llevado por las situaciones...

Sí, hay algo dentro que hace que tome decisiones equivocadas para él y otras personas. Se irá descubriendo en el camino. Depende mucho de los guiones, porque ahí se ve de dónde sacar la maldad. El trabajo está muy bien hecho.

Para mí, es difícil hacer de malo, porque me da pena. Una vez tuve que humillar al personaje de María Gracia Gamarra en “Mi amor el Wachimán”, y fue muy fuerte para mí. Aún así, trato de disfrutar el personaje porque me lleva a situaciones que yo no estaría. La gente conoce mucho de mí por los programas en los que he estado, por eso cuando me ven en la ficción se sorprenden.

En ese caso, ¿te costó alejarte de la imagen de participante de programas de competencia?

Me cuesta más por el lado de los medios, porque me presentan como el “exchico reality”, no como actor o conductor. Tampoco es que me moleste, porque el público está al tanto de mi otra faceta. Hay momentos en los que extraño “Esto es guerra” y me quiero meter por la pantalla; pero sé que es una etapa que ya cumplí. Quiero crecer por el lado actoral.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina sobre renovado físico de Micheille Soifer: “Se siente mejor que Adele”