Yaco Eskenazi, conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” conversó con el diario Ojo, no solo de Natalie Vértiz, su esposa, con quien ya superó la crisis matrimonial, sino también de Jefferson Farfán. Además, de lo que implica ser un chico realitie y de las críticas que Magaly Medina y Rodrigo González suelen hacer a las figuras de la TV.

- Tú y Natalie conforman una de las parejas emblemáticas de EEG...

Durante muchos años tuvimos la suerte que todo fuera perfecto, que todo fluya bonito. Pero después de 5 años de convivencia empezó a aparecer cosas. A mi me tocó 2 meses difíciles y tuve que lidiar con el hecho de que estoy más grande (40 años) y pasó lo de mi papá (que falleció). Felizmente el amor prima y es lo más importante.

- Para lo que no conocemos tan bien a Natalie, ¿quién es ella para ti?

Es mi esposa, la mamá de mi hijo, el amor de mi vida. La mujer que elegí para compartir mi vida. Nosotros nos amamos, ella es una persona linda y tenemos que seguir adelante y trabajar el matrimonio; y eso es un compromiso.

JEFFERSON FARFÁN Y MELISSA KLUG

- Jefferson Farfán estuvo enfrascado en una pelea legal con Melissa Klug, pero esto se terminó por un acuerdo, ¿qué te parece?

Qué bien, es saludable que por fin se hayan podido sentar como dos personas adultas que en algún momento se quisieron, y que arreglen sus temas. Porque finalmente los que absorben, a los que les cae más, son los hijos. A veces por ellos tenemos que sacrificar algunas cosas.

- Se dice muchas cosas de la “Foquita”, ¿pero quién es en realidad?

Jefferson debe ser una de las personas más nobles y con un gran corazón. Yo le deseo lo mejor y que todas las cosas difíciles que le están tocando vivir se solucionen para que pueda estar feliz. Eso es lo que él ha querido. Siempre que he conversado con él, lo que quiere es tranquilidad para poder hacer lo que le guste, que es patear la pelota.

ESTO ES GUERRA

- Al chico reality se le relaciona con los “vasitos” y las “tuerquitas”. ¿Eso no te molesta?

No, a mí me bromean mis amigos en el fútbol. Y cuando vamos a hacer barra me dicen que toque la campana. Hay que tener correa, yo lo tomo así. Tengo la suerte de sentirme uno más, no siento la fama y esas cosas.

- ¿Cuál fue la crítica más fuerte que recibiste como chico reality?

Cuando tiré la bomba al carro de Mario Hart (risas). Creo que ese momento me criticaron mucho, me cayó palo. Pero lo tomé con calma, porque yo sabía que jamás le reventaría el carro a nadie, ni lo incendiaría.

- En las redes los critican por la suerte que tienen de ganar más dinero sin haber estudiado una carrera profesional...

Yo estudié como 8 años en la universidad porque me paraban jalando. Yo recuerdo que antes de hacer TV yo miraba “América Espectáculos” y me decía: ‘Algún día voy a estar ahí’ y ‘Por qué él está ahí y yo no’. Lo único que hice fue perseguir mi sueño. Si eres abogado y has estudiado 5 años y crees que eres el mejor, sácate la mugre, gánate tu lugar. En la tele pasa igualito, estos chicos arman vasitos, pero hay que estar ahí (para entenderlo). Yo lo he vivido y no es fácil estar en un reality.

CRÍTICAS

De otro lado, Yaco opinó sobre Rodrigo González. “Él es un fenómeno en Instagram, no lo sigo, pero a veces me mandan sus historias en donde aparezco yo o alguno de mis amiguitos. Tiene un estilo divertido, creo que sino fuera tan insistente con una persona lo seguiría”, sostuvo.

“Te refieres a Sheyla Rojas y Nicola Porcella, le preguntamos”, y él respondió: “Sí, creo que ha encontrado a dos o tres personas a quienes se les ha pendido y él es duro en lo que hace, pero es bueno”

- ¿Con quién te quedas, “Peluchín” o Magaly Medina?

Con los dos, hacen su chamba bien. Son talentosos y hábiles haciendo lo que hacen y los respeto a los dos.

- Se hacen llamar los sicarios de la farándula...

¡Qué miedo! Felizmente uno de esa dupla me tiene un poquito de cariño (por Magaly), ojalá que no se le acabe.

