Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz celebraron su aniversario el último viernes con una romántica cena.

Según contaron en Instagram, Natalie Vértiz organizó todo para sorprender a su esposo.

“Miren la sorpresa increíble que me hizo mi adorada esposa por nuestro 5to aniversario de matrimonio”, comentó Yaco Eskenazi al compartir un video de la romántica cenal.

Asimismo, Yaco Eskenazi dedicó un sentido mensaje a su esposa, contando que aunque el matrimonio no ha sido fácil, estarán juntos hasta el final de sus días.

“Felices 5 años mi amor @msperu nadie dijo que sería fácil, ni que sería perfecto. De lo que si estoy seguro es que iremos juntos hasta el final, como lo prometimos el día que nos pintamos la piel con una frase que no se borrara jamás”, escribió Yaco.

El ex chico reality también contó que su padre, antes de morir, le dijo que luche por su matrimonio: “En este momento tengo que recordar a mi papá, que en una de nuestras ultimas conversaciones me dijo: nosotros no abandonamos, nosotros luchamos hasta el final hijito. Lucha por tu familia y así será. Te amo y te agradezco cada día por enseñarme a crecer y amar de una forma que no creía posible. Te amo hoy, mañana y siempre #rideordie #felices5años”.

Por su parte, Natalie publicó una tierna imagen de la celebración que tuvo con su esposo.

Foto: Instagram Natalie Vértiz

