​Yaco Eskenazi: Johanna San Miguel volverá a Esto Es Guerra

Yaco Eskenazi desechó los comentarios que suenan fuertemente en ATV, que Johanna San Miguel conducirá junto con Carlos Carlín, Combate. Así lo reveló a la prensa, minutos antes en el programa no pudo evitar derramar las lágrimas tras confirmar su salida del programa para emprender proyectos personales.

"No lo sé, hablé con ella me dijo que no. Johana es leona, es de esta casa (EEG). Ella volverá acá, de guerrera o leona, pero ella volverá", señaló muy seguro de sí mismo. Vale indicar, que él quiso despedirse con una victoria de Los Leones frente a Las Cobras, pero la suerte estuvo del lado del equipo azul. "Quería irme ganando, pero no se pudo, ellos son merecidos ganadores. Nos faltó guerreros emblematicos y nos pasó la factura", añadió.

NO HACE CASO A PELUCHÍN Y SUS CRÍTICAS

Respecto a las críticas que recibió por haber sido elegido el mejor conductor, dijo: "Me llamaron a decirme que gané un premio, me sorprendí tanto por los detractores. Acudí a recibirlo, no investigué quien lo dio, pero lo tomé con un incentivo y aliciente. Si les molesta que hagan sus premios otros (en alusión a Rodrigo González) y listo (risas). Para mí sigue siendo un motivo de orgullo".

Sobre las mofas que hizo "Peluchín" al respecto, le respondió: "Él hace su trabajo y se respeta. Tiene un espacio de 2 horas y se dedica a criticar, es un capo, hace su chamba a la perfección. Pero yo me gano la vida sin criticar".

RAFAEL CARDOZO

Sobre el ingreso de Rafael Cardozo a Latina, donde encabezará el nuevpo reality Verano Extremo, sostuvo que "es mi amigo, no es un compañero, es mi amigo. Lo quiero mucho, pero no me gustó la forma como salió, no fue la correcto. Se debió ir por la puerta grande. No hay que criticar al amigo, mientras él tenga trabajo yo soy feliz", indicó.

EEG

Respecto a su salida de EEG, Yaco dijo al diario Ojo, que "ya cumplí un ciclo en Esto es Guerra, con Los Leones. Hay otras personas que tranquilamente tomarán mi banda. Está Patricio (Parodi), Ignacio (Baladán), mientres esté acá no tendrán opción de mostrarse como líderes. EEG me dio cuatro años maravillosos, me enamoré, me casé me dio un hijo, me dio todo".

Sobre sus planes para este 2016 contó que se encuentra "Versus, además hay un proyecto para conducir un programa con Natalie (Vértiz). Se vienen cosas cheveres. Una telenovela (Colorina, con Milett Figueroa) con Michelle (Alexander), y una película. Es lo que tengo cerrado por ahora. Espero que sea un año de cremiento", precisó.

Interrogado sobre si siente que logró más cosas a diferencia de sus compañeros de realitie, refirió: “Son consecuencias. Agradezco a la gente que me apoya, me sirve de motor su aliento. Respetando a Natalie, mi familia y portándome bien. Siento que la gente me quiere, no tengo por qué cambiar mi forma de ser, espero mantenerme así”.