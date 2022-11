Sin miedo a nada. Yaco Eskenazi no pudo evitar ser consultado sobre las recientes imágenes de Deyvis Orosco saliendo a altas horas de la madrugada de un sauna que sería bastante conocido por realizar “masajes tántricos”.

Y es que el exchico reality señaló que él también va al sauna, por lo que no se debe juzgar. Pero sí dejó en claro que los masajes que le hacen son elegidos por su esposa Natalie Vértiz. “No tengo nada que opinar al respecto, eso lo tiene que resolver cada pareja. A mí también me gusta ir al sauna del Terrazas, del club”, comenzó diciendo.

“Yo si me hago masajes es con Natalie que tiene unas chicas que van, Natalie pone los masajes o mi terapia, pero no se debe juzgar, no sabemos qué pasa dentro de un sauna”, agregó el conductor de televisión para El Popular.

Por otra parte, Yaco descartó que haya habido algún tipo de alejamiento con Natalie Vértiz, como se rumoreó hace algunos días atrás debido a que no publicaban contenido juntos en redes sociales.

“Estamos juntos, siempre juntos y cada día más juntos que el anterior. Estamos muy bien. Yo creo que no hay un secreto. Las parejas siempre tienen que poner de su parte para poder entender y acomodarse a lo que la otra persona también quiere”, finalizó.

