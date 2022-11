Las declaraciones de Jessica Newton sobre el esposo de Magaly Medina siguen generando reacciones. Esta vez, Samuel Suárez dijo no creer en sus palabras pues, si Alfredo Zambrano hubiera sido infiel a la ‘urraca’, ya se habrían difundido imágenes que lo comprobarían.

“Yo me debo a las ‘ratujas’ y si en algún momento me llegaran imágenes del notario Alfredo Zambrano haciendo algo que no se debe, yo no le debo pleitesía a absolutamente nadie, solamente a mis ‘ratujas’ que me mandan las imágenes y yo sería el primero en sacarlas, créanme (...) hay que ser sinceros, hoy en día más allá de que un programa vaya y tenga las imágenes que obviamente hacen un trabajo espectacular, también existen ‘ratujas’ y las ‘ratujas’ están al acecho, yo estoy seguro que la primera ‘ratuja’ que vea algo extraño, lo graba y lo pasa, a mí me llegan imágenes del notario aquí todo el tiempo y la mayoría con Magaly”, contó ‘Samu’.

“Justo escuchaba a Magaly la vez pasada decir que su esposo no tiene privacidad y es cierto, en realidad todas las personas del espectáculo pueden estar en la esquina de un semáforo, comiendo en un restaurante, en la punta del avión, en el aeropuerto y van a ser captados por una seguidora, una ‘ratuja’. Todo el mundo reconoce al notario en estos momentos, entonces que alguien me diga que le está siendo infiel, oye, habría alguien que estaría pasando (las pruebas)”, señaló el periodista.

“Por eso digo, si es que no hay imágenes hasta el momento y no hay una prueba contundente de una infidelidad ¿por qué dicen que lo manden a investigar, que hay infidelidad? Todavía no hay nada”, acotó.

Samuel Suárez aseguró que si el esposo de Magaly Medina planea ser infiel, se descubriría muy rápido: “Yo creo que si el notario en algún momento le va a ser infiel o algo, tiene una cita misteriosa en un local o un restaurante o algo, de todas maneras una ‘ratuja’, si van a hotel, de todas maneras la recepcionista del hotel tiene que ser ‘ratuja’ y va a tener la imagen, el señor es tan popular hoy en día que cualquiera lo va a captar”.

“Las imágenes por supuesto las tendría yo, tengan por seguro, ‘ratujas’, y les voy a dar la tranquilidad, que yo no le debo pleitesía a nadie, a mí ni Magaly, ni Gisela, ni Peluchín me pagan mi sueldo como para callar”, indicó ‘Samu’.

En ese sentido, el periodista envió un contundente mensaje a Jessica Newton: “Yo no creo que Jessica haga mejor trabajo con sus camaritas investigando que mis propias ‘ratujas’ (...) Tarde o temprano la verdad se sabe, hay gente que mete la duda, que por aquí, que por allá, que creen que va a haber conflicto, disculpe señora, cuando una ‘ratuja’ tenga las imágenes, hablamos, mientras tanto esperaremos sus videos”.

Cabe resaltar que Samuel Suárez compartió las imágenes que captaron de Alfredo Zambrano la noche del 10 de noviembre de 2022. Sin embargo, en estas se lo ve con Joi Sánchez, la novia de Antonio Pavón. Además, en el post se informa que también estaban presentes Antonio Pavón y Magaly Medina.

Samu sobre el esposo de Magaly - diario Ojo

Fuente: Instarandula

