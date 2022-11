El pleito mediático entre Magaly Medina y Jessica Newton retomó con fuerza desde que la ‘Urraca’ reveló el nuevo pasatiempo de Deyvis Orosco, quien fue captado disfrutando de un sauna que ofrece el popular ‘final feliz’ a sus clientes.

Ahora, Magaly Medina lanzó un misil en sus redes sociales y que estaría dirigido para la Organizadora del Miss Perú.

“Cuando me preguntan por qué me alejé de ciertas amistades”, se escucha en el video publicado por la periodista en Instagram, a lo que ella misma responde: “la gente de dos caras no la soporto” , parafraseando la canción “Te felicito” de Shakira.

Y no solo eso. La presentadora de ATV agregó: “Hay un dicho que dice: algunas personas son como las monedas, no por valiosas sino porque son de doble cara”.

Jessica Newton le responde

Los seguidores de Magaly Medina al toque captaron el mensaje y algunos etiquetaron a Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Sin que nadie se lo empresaria, la empresaria respondió al video de Magaly: “No creo que siga pendiente de mí, eso ya sería obsesión”.

