Jessica Newton le dio su vuelto a Magaly Medina tras las burlas que hizo la periodista por el video de Deyvis Orosco saliendo de un sauna de San Isidro, donde estuvo más de 11 horas. Y es que dicho establecimiento ofrece masajes tántricos con “final feliz” a sus clientes, según informó ‘Magaly TV La Firme’.

La organizadora del Miss Perú Universo lanzó un puñal a la ‘Urraca’, dejando entrever que tiene información sobre el notario Alfredo Zambrano que desconoce la opinión pública.

“Se divertirían más si siguen a Alfredo” , soltó la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Luego recordó las veces que aconsejaba a su examiga Magaly Medina cuando tenías problemas sentimentales.

“Yo siempre le he hablado con cariño. La relaciones, como se lo dije a ella cuando tenía problemas en su relación personal, las relaciones son de 2, no de 3 ni de 4. Creo que a mi no me toca opinar, a nadie le toca opinar, las relaciones son de a dos ”, respondió cuando le preguntaron por las imágenes de Deyvis Orosco en un sauna.

Jessica Newton contra Magaly Medina

Jessica Newton da consejo a las suegras

Jessica Newton dio un contundente consejo a las suegras y les sugirió que no se metan en los matrimonios de sus hijos, a fin de evitar problemas: “A todas la suegras: respeto y distancia como debe ser. Por eso es que mi madre se lleva tan bien con mi esposo. Respeto y distancia. El silencio es la mejor opción”.

“En los últimos meses he sido victima de tantas ataques que estoy preparada para todo. Ya nada me sorprende (...) Con los años se aprende a no perder el tiempo con cosas que no tienen importancia. Ya basta vivir chismeado, opinando, diciendo”, comentó.

