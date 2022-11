Carlos Vílchez se despide de ‘JB en ATV’. Luego de tantos años trabajando al lado de su amigo Jorge Benavides, el actor cómico lo abandona para comenzar una nueva etapa en América TV.

En las últimas semanas corrió el rumor de que Vílchez regresaría a América TV con el personaje de ‘La Carlota’, el cual alegró al público en el 2004, cuando formaba parte de ‘Lima Limón’ al lado de Laura Huarcayo.

Fue Magaly Medina la que confirmó que el actor cómico firmó contrato con el canal de Pachacamac, en la edición del 9 de noviembre de ‘Magaly TV La Firme’. Todo ocurrió luego de presentar al cómico Alfredo Benavides, quien estaba caracterizado de ‘Deyvis Orosco’, mientras Tomas Angulo daba su diagnóstico sobre la relación del ‘Bombocito’ con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Benavides le recordó al terapeuta sobre un show que protagonizó con Carlos Vílchez y Magaly Medina aprovechó para anunciar la salida del actor de “JB en ATV”.

“El que se va a otro canal (...) Carlos Vílchez se va a América televisión y viene Tomás Angulo (a ATV)” , sostuvo la ‘Urraca’. Como se recuerda, Magaly dijo hace unas semanas que María Pía Copello sería el reemplazo de ‘En Boca de Todos’.

Carlos Vílchez en América TV

Por qué Carlos Vílchez renunció a JB en ATV

Carlos Vílchez ya no se habría sentido a gusto en el elenco de ‘JB en ATV’, programa liderado por Jorge Benavides, tras las colaboraciones que tuvieron con Carlos Álvarez. Este sería el motivo por el que Vílchez regresaría a las filas de América TV.

“Si trabajáramos juntos no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas se cómo sé llama el presidente”, declaró Vilchez hace unas semanas.

