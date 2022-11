Magaly Medina aseguró que es un hecho que el actor cómico Carlos Vílchez abandona el elenco de “JB en ATV” para ser parte del nuevo programa que alista América TV en el horario del mediodía, en reemplazo de ‘En Boca de Todos’. La ‘Urraca’ reveló que el cómico sería compañero de María Pía Copello.

La ‘Urraca’ contó que esta información se supo hace una semana, por lo cual fueron en busca de Vílchez. Sin embargo, el amigo de Jorge Benavides terminó negando todo. “No, ¿quién te ha contado eso? Seguro salió en los periódicos. Nada que ver” , respondió la popular ‘Carlota’ a las cámaras de Magaly.

Cuando le preguntaron si lo veremos en la nueva temporada de ‘JB en ATV’ para el 2023, sostuvo: “Si me contratan obviamente que sí, si me contratan...”.

“Me siento cómodo aquí, tranquilo. Si yo me sintiera incómodo tenlo por seguro que yo no trabajaría aquí (en ATV) no sé de dónde salió eso”, agregó.

Magaly tilda de mentiroso a Carlos Vílchez

Magaly Medina difundió las declaraciones de Carlos Vílchez, pero pidió que las saquen del aire “porque me cansé de escuchar tanta mentira”.

“Esto fue hace unos días cuando ya teníamos información certera de que él ya se había despedido y había comunicado a sus jefes que se iba del canal porque aceptaba una oferta de América TV. Quisimos ir a la fuente y preguntarle, sin embargo Vílchez lo negaba, como si le estuviéramos preguntando si él le habría sido infiel a su mujer, lo negaba hasta Fiscalía. (..) si tan cómodo se siente, ¿por qué aceptó una oferta de América TV y se irá a trabajar al mediodía en América TV?”.

“Mentirosos profesionales son algunos, profesionales”, resaltó Magaly.

Por qué Carlos Vílchez renunció a JB en ATV

Carlos Vílchez ya no se habría sentido a gusto en el elenco de ‘JB en ATV’, programa liderado por Jorge Benavides, tras las colaboraciones que tuvieron con Carlos Álvarez. Este sería el motivo por el que Vílchez regresaría a las filas de América TV.

“Si trabajáramos juntos no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas se cómo sé llama el presidente”, declaró Vilchez hace unas semanas.

