La influencer de la belleza, Jessica Newton, se pronunció sobre su yerno Deyvis Orosco, quien fue captado saliendo de una sauna que ofrece masajes tántricos. La madre de Cassandra Sánchez dejo el glamour por un momento y desató su furia contra su examiga Magaly Medina.

Asimismo, la organizadora del ‘Miss Perú' lanzó un tremendo sablazo sobre la relación de la “Urraca” y su notario Alfredo Zambrano.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre Magaly Medina?

“Yo siempre le he hablado con cariño y como se lo dije a ella cuando tenía problemas en su relación personal, las relaciones son de dos, no de tres, no de cuatro. A mí no me toca opinar, a nadie le toca opinar. Todos hacen su trabajo desde su punto de vista, no todo el mundo hace una prensa constructiva (…). Lo que hagan o no hagan a mí no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo”, disparó Jessica Newton en un inicio dejando entrever una presunta infidelidad de Alfredo Zambrano.

“En los últimos meses, he sido testigo de tantos ataques sin límites que ya estoy preparada para todo, nada me sorprende. No todo el mundo hace prensa constructiva. Con los años uno aprende a no perder en tiempo en cosas que no tienen importancia. Ya basta ya, Dios mío, vivir hablando, chismeando (...) Yo no me he declarado la dueña de como debe vivir la gente, la gente debe de vivir feliz y dejar de meterse en la vida de los demás” , agregó.

