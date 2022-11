Jessica Newton no se calló nada y arremetió contra Magaly Medina, luego que la popular ‘Urraca’ difundiera un ampay de Deyvis Orosco saliendo de un sauna con “final feliz” en plena madrugada, tras permanecer más de once horas dentro del local.

Y es que la organizadora del Miss Perú aseguró que ya no le sorprendía que la periodista siguiera hablando de su familia, pues ya no “conocería de límites”.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites, así que me he preparado para todo”, comenzó diciendo.

Por otra parte, recordemos que luego del polémica ampay, Deyvis y Cassandra Sánchez aparecieron en unas historias de Instagram de lo más felices, donde la hija de Jessica dejó un reflexivo mensaje. “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz, pero sobre todo felices. ¡Feliz martes!”, escribió Cassandra.

