Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron a Cassandra Sánchez de Lamadrid por minimizar el reciente ampay de su pareja Deyvis Orosco, saliendo de un sauna que frece masajes tántricos con ‘final feliz’ a sus clientes.

“A qué mujer con un dedo de frente no le va a molestar que su esposo haga eso (...) Cassandra sabe perfectamente si se debe o no molestar. A mi no me gustaría que mi pareja vaya a un sauna que da la facilidad de final feliz. Que se vaya a un sitio donde hace happy ending ¿y por 11 horas? Yolo mato, no se pasen ”, criticó Gigi.

En tanto, el popular ‘Peluchín’ comentó no que no cree en la felicidad que intentan demostrar Cassandra y Deyvis en redes sociales: “ Yo no creo mucho en esa felicidad que están demostrando en sus plataformas el ‘pendeivis’ y la Casandra”.

Peluchin también consideró que Magaly Medina “goza” cuando hay imágenes que dejen mal parado al cumbiambero, por lo que la pareja prefiere hacer creer que nos les interesa.

“ La verdad es que las imágenes están allí, nadie lo mandó a (Deyvis) a que esté 11 horas en el sauna , nadie lo mandó a que haciéndose el pendeivis ponga una foto con ella (Cassandra) y diga que aquí no pasó nada, ‘nos reímos de la Magaly que este inventando’. No, así tampoco es. De ninguna manera los Newton van a permitir que eso los tumbe. Ellos van a salir al toque a decir ‘aquí todo está bien, pero estoy pendiente de lo que está pasando’. A nadie engañan haciéndose los relajados, la pareja feliz”.

¿Qué dijo Cassandra Sánchez sobre Magaly Medina?

“Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz, pero sobre todo felices. ¡Feliz martes!”, escribió Cassandra en un video donde se le ve riéndose junto al cumbiambero, un día después de la emisión del ampay en ‘Magaly TV la Firme’.

