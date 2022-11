Luego de las fuertes declaraciones de Jessica Newton sobre Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, el periodista Samuel Suárez se burló de la presidenta del Miss Perú y aseguró que lo hizo porque se le acabaron los ‘beneficios’ con la ‘urraca’.

“Que no olvide que en su momento Magaly tenía preferencia por Jessica y por el Miss y por todo, porque como espectador, yo miraba un Mister no sé qué, y decía ‘de dónde Magaly lo ha sacado’, ah, seguro Jessica pide ayuda con esto, yo en lo primero que imaginé y uno como espectador, muchos se dieron cuenta”, dijo ‘Samu’.

En periodista comentó que ahora que ya no son amigas, Magaly Medina no da beneficios a Jessica Newton: “Ahora pues, dónde están los beneficios, ya no hay, en algún momento tenía ahí, desfilaban todos los del Miss Perú, de una manera le daba un apoyo, un apoyo normal, como cualquier amiga le daría creo yo, y ahora se quedó sin beneficios, encima se ha ganado una archienemiga y una archienemiga que es capaz de hacerle un seguimiento”.

Asimismo, Samuel Suárez se refirió a las declaraciones de Jessica Newton, quien comentó que los reporteros “Se divertirían más si siguen a Alfredo”: “Ahora, Jessica ha dicho que sigan al notario; mira, acá me llegarían imágenes, tengo ‘ratujas’ todo el tiempo al acecho, hasta ahorita no me ha llegado nada, el día que salga, sacamos algo aquí, estoy seguro que saldría de todas maneras”.

Samu sobre Jessica Newton - diario ojo

Fuente: Instarandula

